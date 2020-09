Aqui Há Gato e há um prémio de "Livraria Preferida" dos portugueses

© Paulo Spranger/Global Imagens

A livraria Aqui Há Gato, em Santarém, foi eleita "Livraria Preferida" dos portugueses, na votação promovida pela Associação Portuguesa de Editores e Livreiros (APEL), pelo oitavo ano consecutivo.

A Aqui Há Gato conquistou, pela primeira vez, o primeiro prémio, com 2.322 dos cerca de 7.000 votos feitos 'online' nas últimas sete semanas, sendo ainda distinguida como a melhor livraria ao nível de Conveniência de Serviços, afirma um comunicado da APEL.

Quando a TSF ligou a Sofia Vieira, responsável da livraria, a comunicação oficial da APEL ainda não tinha chegado a Santarém, mas a alegria já lá estava.

Sofia Vieira, em entrevista à jornalista Teresa Dias Mendes, fala sobre o percurso da livraria até este prémio. 00:00 00:00

"Ao longo destes últimos anos estávamos sempre no lugar do pódio mas era muito difícil chegar ao primeiríssimo lugar", destaca Sofia Vieira. "Sempre tivemos um público muito fiel, que gosta muito de ouvir histórias, mas ainda não era o suficiente". Quer dizer, era.

"Nós sentimos que fomos sempre muito acarinhados pelas crianças e pelas famílias, havia um gosto muito pronunciado e muito sentido do nosso trabalho", reconhece, sublinhando que o prémio chega este ano porque "ao longo deste confinamento contamos muitas histórias e as pessoas reconheceram o nosso trabalho e que as histórias podem mudar o mundo".

Aqui há mesmo gato. Por agora, é a Migas. 00:00 00:00

Um livro, lembra, permite-nos "viajar pelo mundo e além dele", mesmo que fechados dentro de quatro paredes.

E, afinal, aqui há gato? Na verdade, há. Os livros despertam curiosidade e "os gatos são experts em ser animais curiosos e, desde o início, tivemos aqui sempre um gato".

A Maçaroca "partiu em novembro do ano passado", mas já há uma "pequenina que se está a ambientar, que é a Migas", a atual guardiã da livraria. Pela cidade de Santarém há "patinhas" espalhadas: basta segui-las para ir para a um "mundo mágico".

Com um aumento de quase 50% da participação, em relação à edição anterior, os leitores portugueses distinguiram ainda a livraria Arquivo, em Leiria, que alcançou o 2.º lugar, a lisboeta LeYa na Buchholz (3.º), a Traga-Mundos, em Vila Real (4.º), e a alfacinha Ler, em Campo de Ourique (5.º).

Noutras categorias, o Prémio Melhor Catálogo foi para a livraria Baobá, em Lisboa, o Prémio Melhor Ambiente para a Arquivo, em Leiria, mantendo a A das Artes, de Sines, à semelhança do ano passado, o Prémio Melhor Atendimento.

A Aqui Há Gato tem sido distinguida, desde o primeiro ano da iniciativa, mas nunca tinha alcançado o primeiro lugar.

A "Livraria Preferida" é uma ação lançada pela APEL, em 2013, que tem como objetivo salientar o papel importante das livrarias e dos livreiros no acesso ao livro e na criação de hábitos de leitura, afirma a nota da APEL.