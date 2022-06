"Aqui não temos só pequenas partes da obra." O mundo de Banksy viaja até Lisboa

© Carlos Carneiro/Global Imagens (arquivo)

Por Rute Fonseca com Clara Maria Oliveira 24 Junho, 2022 • 10:35 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Depois de Paris, Barcelona, Praga, Dubai e Milão, chega esta sexta-feira a Lisboa a exposição imersiva sobre Banksy. Tratam-se de cerca de 60 obras do artista cuja identidade é desconhecida, como murais, graffitis, telas e instalações vídeo.

"The World of Banksy" distingue-se por apresentar em tamanho real reproduções de alguns dos trabalhos mais simbólicos do artista, como explica Hazis Vardar, curador da exposição.

Hazis Vardar explica o que distingue a exposição "The World Of Banksy" 00:00 00:00

"Esta exposição é uma recriação de todo o trabalho artístico de Banksy, sobretudo dos mais importantes", explica, "aqui não temos só pequenas partes, porque ele é contra a recriação de pequenas partes das suas obras".

A exposição é como que uma viagem por todo o percurso de Bansky, abrange desde o início da carreira, no fim da década de 90 e até ao momento. O curador destaca alguns dos trabalhos expostos, como "a menina com um balão", numa escala maior que o comum e destaca uma nova perspetiva sobre a obra do autor desconhecido.

Hazis Vardar acredita que a exposição traz uma nova perspetiva sobre a obra de Banksy 00:00 00:00

"The World of Banksy" pode ser visitada a partir de sexta-feira na Capsule Gallery, em Lisboa, na zona de Picoas. O preço dos bilhetes varia entre os 12 euros para adultos e os 8 euros (para crianças e seniores).