Árabes e cristãos da Idade Média convivem pelas ruas de Silves

São 11 dias de recriação histórica do período medieval da antiga capital do Reino do Algarve. Uma viagem no tempo que convida os visitantes a mergulharem n'Um Dia na História.

Em Silves, vêem-se por estes dias árabes e cristãos a conviverem nas estreitas ruas empedradas que vão dar ao Castelo. São artesãos vários, como curtidores de peles, tecedeiras ou oleiros. Pelas ruas há o burburinho dos vendedores, tascas medievais, torneios de guerra entre árabes e cristãos e muita música e dança.

Nesta edição, após dois anos de interregno devido à pandemia, a Feira Medieval quis retratar um dia na história da cidade. "Quisemos mostrar um dia de trabalho normal, com as várias profissões existentes na altura", afirma a presidente da câmara.

Rosa Palma lembra que a Feira se desenrola na zona histórica da cidade, nas ruas circundantes ao castelo que, só por si, são também parte importante do cenário que se pretende recriar, de tempos em que os árabes ainda estavam num território que já começava a ser conquistado pelos cristãos.

Quem visitar a feira pode também assistir a vários espetáculos a partir do fim da tarde.

Em comunicado, a autarquia sublinha que há "dois torneios diários, um espetáculo no Castelo, uma dezena de pontos de animação fixos, animação itinerante, seis praças de tascas medievais, um espaço educativo e lúdico dirigido aos mais novos, mais de duas dezenas de grupos de animação; um acampamento berbere com mercadores de produtos exóticos, ferreiros, carpinteiros e oleiros a trabalhar nos seus ofícios". Os próprios visitantes podem alugar trajes da época e vestirem por umas horas a pele de uma figura medieval.

Na Feira Medieval de Silves vão marcar presença mais de uma centena de expositores. O certame começa esta quarta-feira e inicia-se diariamente às 18 horas, com um desfile medieval pelas ruas. Termina no dia 20 de agosto.