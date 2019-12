ARCUEIL, de Joana Gama

© créditos reservados

Por José Carlos Barreto 25 Dezembro, 2019 • 07:30 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

É um trabalho de vários anos à volta de Eric Satie, agora numa nova ideia, juntar outros compositores que o admiram, ou que fazem conjunto com a música do compositor. Neste novo disco da pianista Joana Gama, a obra de Satie dialoga com a de outros compositores como John Cage, Morton Feldman, Federico Mompou, Marco Franco e Vítor Rua, que seguem essa linha de simpliciade ou seja, menos é mais. Este disco é também um livro para letras e gravuras que completam e servem de imagem para a música que se ouve. Este disco, livro com gravuras da pianista Joana Gama tem por título, ARCUEIL que é o nome do subúrbio de Paris onde Satie viveu os últimos vinte e sete anos da vida.

ARCUEIL, novo disco da pianista Joana Gama, com vários compositores que se juntam à música de Eric Satie. Em dia de Natal.