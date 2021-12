Arquivo dos que fazem teatro no Porto

© Bruno Simão

Depois de ter feito "O Arquivo Presente de Guimarães", Rita Morais parte agora para o Arquivo de memórias e a relação que os artistas de teatro têm com a sociedade. É teatro de alguma forma documental porque foram feitas muitas entrevistas a várias pessoas e de várias gerações, mas Rita Morais acredita que em cima do palco, há sempre ficção.

Em palco estes atores, não personagens deles próprios, são vozes, até várias vozes de outros atores, de outros ideias, que vieram de vários tempos.

Um arquivo com várias idades, e daí resulta uma reflexão sobre o presente, baseado no passado, mas a olhar um certo futuro.

Tudo começou para este espetáculo com encontros-jantares entre artistas do Porto, contemporâneos, que têm em comum a relação com a cidade do Porto e o e trabalho artístico na área do teatro, que fazem para a cidade.

direção Rita Morais

interpretação Alexandre Sá, Célia Fechas, Diana Sá e Teresa Coutinho

fotografia, vídeo e apoio à cenografia Bruno Simão

assessoria de imprensa ShowBuzz

apoio Direção Geral das Artes, Fundação GDA, Circolando, Assédio Teatro,

Confederação, Cultura em Expansão, Balleteatro, Rua das Gaivotas6, Largo

Residências, Temps d'Images Lisboa, LAMA Teatro.

Arquivo Presente do Porto estreia no espaço Confederação, no Porto, este sábado 4 de dezembro e fica até dia a 6 de dezembro, e está dentro da programação da Câmara Municipal do Porto, Cultura em Expansão 2021