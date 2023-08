Arte sonora, vídeo, magia, dança, música. Festas na Rua em Lisboa arrancam esta terça-feira

Por Maria Ramos Santos 21 Agosto, 2023 • 17:44 Partilhar este artigo Facebook

As Festas na Rua, em Lisboa, arrancam esta terça-feira para dias de magia, dança, música, arte sonora e vídeo. Espalhado por jardins, praças e outros espaços que se transformam "em palcos apetecíveis para desfrutar ao ar livre", o evento organizado pela EGEAC acontece até dia 1 de outubro, Dia Mundial da Música.

Um concerto da Orquestra Gulbenkian, que celebra a obra de John Williams, ou a atuação do músico e compositor Rui Massena são alguns dos espetáculos destacados, em comunicado, pela EGEAC.

No programa deste ano, há seis dias dedicados à magia, três dias de arte sonora e cinco dias de dança. Além disso, vão ainda preencher a cidade de Lisboa seis festivais de diferentes expressões artísticas e uma feira dedicada a Santo António.

A imagem escolhida para as Festas na Rua é uma Olaia, uma espécie de árvore que se encontra na Quinta das Conchas, no Largo de Santos, no Parque Eduardo VII ou junto à fachada da Sé de Lisboa.

A organização espera que tal como Olaia, "com cachos de flores rosa intenso", as Festas na Rua tragam vida e cor à capital portuguesa.

Com entrada gratuita e para todas as idades, até ao início de outubro, Lisboa terá fins de semana de dança ao ar livre (Dançar a Cidade) e atividades para tornar a "cidade num espaço de inclusão" (Lisboa Mistura).