Num percurso com várias paragens para descobertas insólitas, encontram-se os mais bizarros, intrigantes e fascinantes sons e instrumentos musicais oriundos de um passado e futuro inexistente. Entre um gabinete de curiosidades e um freak show sonoro, Artificialia projecta-nos para um universo paralelo em que um som imaginário se materializa nas mais inesperadas formas.

Até dia 30 outubro, integrada na segunda edição do Double Trouble no Teatro Campo Alegre no Porto.