Artistas em Colaboração

Conversar sobre projetos onde os artistas colaboração entre si, a necessidade de colaborar, a crise e a falta de meios, e também essa vontade de colaborarem uns com os outros. Raquel Ermida é uma das vozes destes dois dias de conferencias e de espetáculos ao fim da tarde, fala precisamente nessa ideia de colaboração como uma nova mentalidade dos artistas. Resistir contra uma ideia às vezes opressora daquilo a que se chama mercado, nesta conferência, também se juntam pessoas que promovem a arte, seja na produção ou por exemplo na curadoria. Para além das conversas ao final do dia há também tempo e lugar para assistir a propostas de espetáculos. Ver espetáculos abertos ao publico e conversar sobre as colaborações entre artistas, dois dias na Culturgest, para partir muita pedra neste caminho da arte. Campo de Colaboração, entre artistas, hoje e amanhã na Culturgest em Lisboa.