Artistas refugiados. "Se há meio ano dissessem que estaria no Teatro S. João não acreditaria"

As bolsas podem durar até ao máximo de três meses e abrangem diferentes áreas, como o teatro, dança, cinema ou fotografia. O diretor do TNSJ diz que este projeto ajusta-se ao conhecimento e ao perfil de cada um dos artistas.

Daria Zhuravel tem 21 anos, estava a terminar o Curso de Teatro, Cinema e Televisão da Universidade de Kiev. Da Ucrânia foi para a Polónia e depois para Portugal. "Decidi que a primeira pessoa a acolher-me seria para onde eu iria... Assim cheguei a Portugal, primeiro estive em Loulé, no Algarve, cerca de um mês e depois quando soube deste projeto vim para a cidade do Porto"

Na Ucrânia, Daria participou em peças de teatro e num filme, diz que poder continuar a exercer a sua profissão é o melhor que podia acontecer neste momento. "Temos três meses aqui e temos total liberdade... Aqui sentimo-nos apoiados, é uma oportunidade de trabalharmos, de nos expressarmos e fazer algo criativo... temo que criar algo. É muito bom, estamos mesmo muito agradecidos".

Daria Zhuravel é amiga de Marharita Didenko, que também conseguiu a bolsa de Criação Artística. Marharita tem 21 anos e vivia em Brovary, nos arredores de Kiev. "Quando a guerra começou passei vários dias num abrigo, porque o exército russo estava a 5/7 km de minha casa. Perto de minha casa havia muito equipamento militar, o que era mesmo muito estranho e não conseguíamos encontrar forma de fugir... ou até de ir para Kiev, porque a estrada que liga Brovary a Kiev estava destruída..."

Entretanto, conseguiu sair e foi com a família para Leviv. Via Áustria, Marharita foi ter com o namorado que estava a estudar no Egito, até que surgiu a oportunidade de viajar para Portugal. "Muitos amigos ucranianos disseram-nos que Portugal era um país bom para uma estadia mais longa, que era acolhedor e aqui ia ter oportunidades. Decidimos viajar para Portugal... quando vi uma fotografia da cidade do Porto achei linda! Pensei: é uma cidade de sonho."

Através do grupo do Facebook "ucranianos em Portugal" teve conhecimento destas bolsas artísticas, arriscou e conseguiu. "Estamos a trabalhar num projeto pessoal, vamos interpretar um personagem numa peça de teatro que estreia em junho... mas para já estamos a trabalhar no nosso pequeno projeto de poesia, que já começou. Fazer parte deste teatro é magnífico... Se há meio ano alguém me tivesse dito que eu estaria em Portugal. No Teatro Nacional São João... eu diria que era impossível. Mas é verdade e é muito difícil perceber isto... mas estou a gostar"

O Teatro Nacional de São João já atribuiu sete bolsas de criação artística, mas o processo de seleção continua. O diretor, Pedro Sobrado, explica que já tiveram mais de cinco dezenas de contactos, mas há critérios para atribuição deste apoio. "As pessoas candidatam-se espontaneamente, mas têm que já estar em Portugal e beneficiarem do regime de proteção temporária. Gosto de dizer que o projeto é um figurino que tem uma percentagem de elastano, ajusta-se rapidamente ao corpo de saber e de conhecimento das pessoas que se candidatam. Não atribuímos bolsas apenas a atrizes, temos também pessoas da música, da dança, do audiovisual, do cinema, da fotografia. Estas pessoas desenvolvem projetos autónomos, individuais ou são integrados em projetos do teatro como é o caso da produção 'Ensaio sobre a Cegueira', que o Nuno Cardoso está a dirigir".

Os artistas ucranianos selecionados podem ficar no mínimo um mês e no máximo três meses, os projetos são muito diversos. "Temos, por exemplo, uma pianista que vai fazer recitais públicas; uma bailarina e professora de dança para criar workshops no âmbito do centro educativo e inclusive dirigidos à comunidade ucraniana ou da Europa de leste que está no norte do país há muitos anos. É uma forma de chegar a pessoas que nunca chegamos no passado.".

O projeto de atribuição de bolsas artísticas deve prolongar-se até ao final do ano, várias empresas têm apoiado financeiramente este projeto. Os primeiros bolseiros já estão a colaborar na produção "Ensaio sobre a Cegueira", que estreia a 10 de junho.

