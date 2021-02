Artistas trocam a sua arte pelo avental e participam nas "Receitas de Amor"

Em tempos de pandemia, a EGEAC tem promovido vários eventos culturais online sob o mote #ConfinamosMasNãoParamos © EGEAC

No mês em que se celebra o Dia de São Valentim, a EGEAC vai promover, a partir desta segunda-feira, as "Receitas de Amor". Na iniciativa vão participar a fadista Gisela João, o DJ Magazino, o apresentador Fernando Alvim, os cantores David Bruno e Nininho Vaz Maia e as cantoras Selma Uamusse e Ana Bacalhau.

O evento tem como objetivo a apresentação de um cardápio composto por sete pratos ou sobremesas escolhidas e preparadas pelos convidados. As receitas vão ser apresentadas em vídeos disponibilizados nas páginas de Facebook e Instagram Cultura na Rua - Festas de Lisboa.

Há receitas para todos os gostos e que podem ser experimentadas em casa: desde papas de sarrabulho, a beringelas recheadas com arroz de coentros e lima, passando por caril de camarão, crumble de maçã e frutos vermelhos e cookies.

Os vídeos têm estreia marcada entre esta segunda-feira e a próxima sexta-feira, às 21h00, sábado e domingo, às 14h00.

Em comunicado, a EGEAC sublinha que "no mês que tem como mote o Amor, inspiramo-nos na arte de cozinhar e no prazer de comer como um refúgio seguro nestes tempos de incerteza. E é para condimentar este tempo sem-sabor que celebramos o Dia de São Valentim, através do prazer da comida que nos conforta. Em casa".

Em tempos de pandemia, a EGEAC quer continuar a ter uma relação estreita com público, ainda que à distância. Para isso, têm sido promovidas várias propostas culturais online sob o mote #ConfinamosMasNãoParamos.