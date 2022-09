Artistas Unidos regressam para Terra de Ninguém.

© Jorge Gonçalves

É como se Jorge Silva Melo estivesse ainda a encenar este espetáculo. de um dramaturgo que tanto gostava. Foi preciso esperar que o elenco dos Artistas Unidos tivesse mais idade para fazer esta peça. Pedro Carraca, é agora o encenador, mas é como uma homenagem a Jorge Silva Melo como elenco todo junto.

Hirst, é um intelectual alcoólico, que numa noite de verão britânico, leva para casa um poeta falhado, Spooner, uma noite onde cabe tudo, tudo, quando por vezes já nada se entende, esquizofrénico.

Há ainda as palavras de Pinter, que as escreve para teatro, com todos os tempos, respirações, silêncios, pausas e depois o absurdo possível, o humor, a crueza em carne viva, é terra de ninguém.

Terra de Ninguém, dos Artistas Unidos, está no Teatro da Politécnica, em Lisboa e fica de terça a quinta às 19h00, sextas às 21h00 e sábado às 19h00 e também às 21h00, até 15 de outubro.