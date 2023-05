As árvores não têm pernas para andar, de Joana Gama.

© Créditos Reservados

Já repararam que as árvores...pois! O ponto é exatamente este, reparar nas árvores, Joana Gama quis acenar aos miúdos com esta ideia, ora vejam lá estas árvores!

A pianista pegou no pequeno piano um toy piano, na ideia de árvores, para um espetáculo que fosse portátil, para ir a qualquer lado, em qualquer sitio, como tem acontecido desde 2020 e escolheu três arvores, com super poderes e que fossem o símbolo dos países de onde vêm.

O Sobreiro, árvore de Portugal, que dá a cortiça que pode ir aoi espaço dentro de um foguetão. A cerejeira, do Japão que traz a festa com as flores de várias cores e a adoração de todos e o embandeiro, que tem essa capacidade de filtrar a água, se a deixarem num buraco feito no tronco.

São estas as histórias da árvores, que não têm pernas para andar, mas muitas histórias para contar e um cenário que é um puzzle, com caixas, que constroem todo o cenário ao longo do espetáculo.

Um cenário e o piano, desmontados, cabem na mala do carro, diz muitas vezes Joana Gama. Ainda este espetáculo cabe todo num livro, com o mesmo nome "As árvores não têm pernas para andar", com texto e ilustração e a possibilidade de tirar as músicas para ouvir mais tarde ou enquanto leem.

Toy Piano & Histórias Joana Gama Música Original João Godinho Ilustrações Francisco Eduardo Cenografia ©Eles Coprodução Fundação Lapa Do Lobo, Teatro Municipal Do Porto, Cae Sever Do Vouga, Centro Cultural Vila Flor E São Luiz Teatro Municipal /// O Teatro São Luiz/Egeac É Parceiro No Projeto Europeu Inclusive Theater(S).

As árvores não têm pernas para andar, este sábado, 20 de maio, na Biblioteca Municipal António Botto, em Abrantes, às 11 da manhã.