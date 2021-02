Às Avessas da Formiga

© créditos reservados

Por José Carlos Barreto 08 Fevereiro, 2021 • 08:00

Pode ser uma história às avessas, mas Miguel Seabra, da direção artística do Teatro Meridional prefere assim, preparar no inverno o que hão de trabalhar no futuro, e o futuro do Teatro Meridional, na Rua do Açúcar tem muita matéria, vários projetos estão em marcha, com duas produções principais. Uma produção de um autor português desafiado, como outros para o trabalho dramaturgico, Rui Xerez de Sousa que participou em dois laboratórios de dramaturgia do Meridional e um projeto sobre os Açores, como já fizeram sobre o Minho, Trás-os-Montes e Alentejo, um projeto em parceria com o Teatro Nacional D. Maria, que vai ter estreia em S. Miguel e só em janeiro de 2022 em Lisboa. E como sabemos na rádio, o som e a palavra fazem tudo e Miguel Seabra da direção artística do Teatro Meridional, tem agora prontas peças de teatro para rádio. Também em marcha um documentário sobre o Minho em parceria com as Comédias do Minho, Caminho é o titulo. Nestes tempos de recolhimento o Meridional prepara os novos dias, Miguel Seabra não acredita nas edições on line, prefere preparar o que há-de vir, e espera que seja já na Primavera. O Teatro Meridional, em Lisboa, na Rua do Açúcar, a preparar o futuro com trabalho de casa.