As canções da Disney, nos 100 anos, com a Lisbon Film Orchestra.

Magia, é a palavra para as velhas histórias, que marcam os ultimos 100 anos, mas que hã-de marcar os próximos, bem contados os próximos 100 anos, refere o maestro Nuno Sá, que vai dirigir a Lisbon Film Orchestra.

A Lisbon Film Orchestra, tem agora este novo espetáculo, Tale as Old as Time. As Novas e as canções de sempre, com um orquestra que vai encher o Campo em Pequeno em Lisboa e depois o Rosa Mota, no Porto.

O Rei Leão, Frozen - O Reino do Gelo, Hércules, A Princesa e o Sapo, A Pequena Sereia,

A Bela e o Monstro, com 56 músicos e 4 cantores, com as imagens dos filmes sempre em fundo.

As vozes de David Ripado, Patrícia Duarte, Ricardo Ferreira e Vânia

Blubird.