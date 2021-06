As Comédias do Minho, abrem os fins de tarde

© Sara Barros

É ao fim de tarde que a Companhia Comédias do Minho regressa aos palcos, é ao ar livre e traz a esta cena algumas perguntas, umas mais pertinentes que outras sobre a maneira como andamos a contar histórias, Leonor Barata leva ao palco este espetáculo, e de algum modo revela a todos que vamos ficar a saber o que é descobriram nesta investigação: ou andamos todos a contar sempre a mesa história, ou seja a grande história, ou há pequenas histórias dentro da grande história.

As Comédias do Minho que com a coreografa Leonor Barata que também encena, ou melhor será dizer a encenadora que também faz coreografias, é aqui que está o ponto, a própria também já não sabe muito bem, partindo da ideia da coreografa será que os atores vão dançar mais.

Os três atores em cena trazem novos ângulos e outros fins para histórias que todos conhecemos e para as muitas personagens que trazem.

Leonor Barata é uma criadora que tem no trabalho o teatro e a dança. O universo clássico está, muitas vezes, presente nas criações. Em FIM DE TARDE, parte dessa ideia peregrina de que antes dos gregos não havia nada. Deste modo e de uma forma muitas vezes com humor, explorar questões sobre a repetição das narrativas ao longo dos séculos. Será que há uma grande narrativa que se reproduz em todas as pequenas narrativas ao longo do tempo?

E se afinal os finais são todos diferentes, de uma grande história de amor e morte que andamos a contar desde os gregos, são as Comédias do Minho ao fim da tarde.

Comédias do Minho, FIM de TARDE, estreia amanhã, dia 1 de julho, quinta-feira e fica até dia 4 de julho em Paredes de Coura e depois passa ainda até agosto em Vila Nova de Cerveira, Melgaço, Valença e Monção.