As Cortes de Jupiter, agora em ópera

É uma tragicomédia, de Gil Vicente para marcar o casamento e partida do Tejo, da filha do rei D. Manuel, a Infanta D. Beatriz para Saboia, depois de casar com o duque, ora precisamente o duque de Saboia. Ricardo Neves Neves, faz a encenação, desta reconstrução, agora em forma de ópera, onde as personagens, para além da corte, são os elementos, o mar, os ventos, o sol e a lua, na corte Júpiter.

A história, embora rocambolesca, é nem mais um desejo de boa viagem.

a Providência, incumbida por Deus, ordena a Júpiter, rei dos elementos, que faça concertar bons planetas e signos para a viagem ao longo do Atlântico, pelo estreito de Gibraltar e Mediterrâneo, até Saboia.

Gil Vicente ainda assistiu à representação, mas morre nesse ano, 1521. o compositor e pianista Filipe Raposo foi desafiado para transformar esta peça em ópera, seguindo as pistas do dramaturgo, que as deixou bem claras e depois claro foi dar o cunho pessoal e contemporâneo.

A corte nada, nas águas do Tejo, a acompanhar o navio da infante D. Beatriz, até Gibraltar, quando começa a ouvir os cantos de 30 mil sereias. Aqui não há esse número de vozes, mas com

Ensemble La Nave Va e direção musical de António Carrilho, e ainda o Alma Ensemble, com coordenação vocal de Filipa Palhares. Esta é a primeira obra do laboratório de ópera uma parceria

com o CCB.

Coordenação artística e musicológica do Laboratório de Ópera Portuguesa Jenny Silvestre Coordenação científica do Laboratório de Ópera Portuguesa Luísa Cymbron (CESEM/FCSH) Encenação e adaptação dramatúrgica Ricardo Neves-Neves Composição de música nova Filipe Raposo Solistas Alma Ensemble: Isabel Fernandes, Liliana Sebastião, Rita Filipe, Teresa Projecto, Frederico Projecto, João Barros, Tiago Amado Gomes, Tiago Mota Direção musical Alma Ensemble Filipa Palhares Ensemble La Nave Va: Catarina Bastos (Violino), Gabriela Barros (Viola), Joana Tavares (Viola), César Gonçalves (Violoncelo), Duncan Fox (Contrabaixo), António arrilho (Flautas de bisel), Gonçalo Freire (Flautas de bisel), Stephan Mason (Trompete), Armando Martins (Trompa), Richard Buckley (Percussão), Helena Raposo (Alude, vihuela, tiorba), Hélder Rodrigues (Trombone) e Jenny Silvestre (Cravo) Direção Musical António Carrilho Coordenação vocal do Alma Ensemble Filipa Palhares Coordenação da recuperação histórica musical Nuno Raimundo (CESEM/FCSH) Correpetição Jenny Silvestre Cenografia José Manuel Castanheira Assistente de Cenografia António Muralha Figurinos Rafaela Mapril Assistente de Figurinos Patrícia Margarida Silva Confecção Lígia Garrido e Helena Jardim Caracterização e Cabelos Cidália Espadinha Assistentes de Caracterização Marcos Santos, Catarina Félix, Emma Louise Desenho de luz José Álvaro Correia Vídeo Rute Soares Sonoplastia Sérgio Delgado Comunicação e Assessoria de Imprensa Mafalda Simões Assistentes de encenação e apoio à cena André Magalhães, António Ignês, Juliana Campos e Rita Carolina Silva Produção TdE Andreia Alexandre Produção Executiva TdE Adriana Gonçalves Assistente estagiária de Produção Eliana Lima Produção Culturproject Nuno Pratas Coprodução Centro Cultural de Belém, Cineteatro Louletano, Academia Portuguesa de Artes Musicais, Teatro do Eléctrico e Culturproject

As Cortes de Jupiter, nos 500 anos da peça e da morte de Gil Vicente. Sábado e domingo, 5 e 6 de fevereiro, no pequeno auditório do Centro Cultural de Belém, sempre às 19h00.