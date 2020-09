As Damas da Noite, um Perfume Por Uma Noite

© créditos reservados

Elmano Sancho parte da sua própria vida, para criar esta ideia, quem seria se fosse uma mulher? Porque os pais achavam que iam ter uma menina, já com nome e tudo, e quem seria essa mulher agora?! Partindo desta ideia Damas da Noite, remete para as Drag Queen, que de noite se vestem de mulher, há essa maneira de se transvestir o que querem ser. Mas, Damas da Noite, são flores, porque são elas que dominam uma noite, uma noite inteira, com um perfume ativo, uma noite.

Nesta noite esbatem-se as fronteiras das identidades, do homem e da mulher, da tragédia e da comédia, do original e da cópia, e no teatro quem é quem?! Damas da Noite, esta hoje na sala estúdio do Teatro Nacional D. Maria II, em Lisboa e fica quarta e sábado às 7 e meia da tarde, quinta