As Estátuas de Lisboa, Ditas e Desditas

Por José Carlos Barreto 02 Março, 2021 • 08:00

Hoje sai o primeiro capitulo sobre o Padrão dos Descobrimentos, neste site, uma espécie de braço na net do Teatro do Bairro Alto, Isabel Brison é a artista que garante esta ficção sobre o padrão dos descobrimentos que sobreviveu à grande exposição em Belém, a Exposição do Mundo Português de 1940, ditas e desditas da estatutária lisbonense. Esta é uma conversa entre Isabel Brison artista e programadora de informática e António Brito Guterres investigador urbano e especialista em estatuária lisbonense. As estátuas que representam um momento da História, talvez heróis, talvez testemunhos políticos de entram e saem de cena das ruas onde vão morando, como a história friccionada da Albertina a mulher desnudada que está nas mãos de Eça de Queirós. Histórias de estátuas que também interessam ao investigador António Brito Guterres e há muitas histórias, verdadeiras ou ficcionadas. Uma conversa alargada em seis episódios, começa hoje, terça feira 2 de fevereiro de 2021, no teatro do Bairro Alto, on line.