José Saramago faria 100 anos a 16 de novembro de 1922, mas as celebrações do centenário do escritor português arrancaram hoje, um ano antes, na Azinhaga, a aldeia ribatejana que o viu nascer. Nela foi hoje plantada a 99ª oliveira de uma centena de oliveiras que a Fundação José Saramago decidiu plantar na localidade ao longo dos últimos dois anos.

A TSF esteve esta manhã em emissão especial a partir da biblioteca José Saramago, na Azinhaga, que pode voltar a ouvir, aqui.