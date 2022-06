As melhores imagens do primeiro fim de semana do Rock in Rio

Quatro anos depois, o Rock in RIo está de regresso ao Parque da Bela Vista, em Lisboa. Milhares de pessoas quiseram viver o "reencontro" com os festivais de verão.

Por TSF 19 Jun, 2022 • 23:34

Após quatro anos de interregno, milhares de pessoas regressaram ao Parque da Bela Vista, em Lisboa, para o reencontro com o Rock in Rio, um dos maiores festivais de verão realizados no país.



No primeiro dia, os cabeça de cartaz, Muse e The National fizeram as delícias do público, que também ouviu Liam Gallagher e Xutos e Pontapés no palco mundo.



Este domingo, a abertura do maior palco deste festival, nascido em 1985 no Rio de Janeiro, ficou a cargo de David Carreira. A grande figura do dia foi a repetente Ivete Sangalo. Tocaram também a britânica Ellie Goulding e os norte-americanos Black Eyed Peas.



No próximo fim de semana, 25 e 26 de junho, a "cidade do rock" volta a abrir portas para ouvir concertos de Duran Duran e A-Ha e, no dia seguinte, a brasileira Anitta e Post Malone.