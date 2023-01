As memórias, do verão de 62, em Fonte da Raiva

© Estelle Valente

Amélia, é quem conta todas estas histórias, são muitas, a partir de uma aldeia, uma das mais pobres do país, Fonte da Raiva. Amélia, regressa agora às ruínas da casa, onde nasceu, nesta aldeia e tudo começa nas memórias do verão de 1962, onde tudo começa a mudar. Amélia é Cucha Carvalheiro, que conta aqui partes das suas próprias memórias.

Cucha Carvalheiro, junta ainda nestes quadros de histórias, com uma narradora tudo liga, e a estrutura da peça, vem das "Danças a um Deus Pagão, de Brian Friel, que se passa numa aldeia irlandesa, onde as mulheres são a força do trabalho.

O velho império português começa aqui a definhar, a queda de Goa, o assalto ao Santa Maria, a guerra colonial, tinha acabado de começar. A emigração em massa e os homens convocados para a guerra, o trabalho nas fábricas, passa a ser feito por mulheres. Mas Cucha Carvalheiro quer mostrar como era este mundo, mas também encontrar os bons momentos da infância. E também a telefonia, que fazia muitas vezes a banda sonora dos dias. As irmãs juntam as economias para comparem uma telefonia, para as memórias e o Tide, que era uma limpeza.

Verão de 62, onde tudo mudava rapidamente e onde tudo não era o que parecia ser, diz a narradora, Amélia, filha de mãe branca e pai negro, junto das ruinas da casa em Fonte da Raiva.

TEXTO E ENCENAÇÃO Cucha Carvalheiro ASSISTÊNCIA DE ENCENAÇÃO Miguel Sopas CENOGRAFIA E FIGURINOS Ana Vaz e Pedro Jardim DESENHO DE LUZ Cristina Piedade DIREÇÃO MUSICAL Madalena Palmeirim INTÉRPRETES Bruno Huca, Cucha Carvalheiro, Inês Rosado, Joana Campelo, Júlia Valente, Leonor Buescu, Luís Gaspar, Sandra Faleiro APOIO AO MOVIMENTO Bruno Huca EXECUÇÃO DE CENÁRIO Pedro Jardim DIREÇÃO DE PRODUÇÃO Rita Faustino PRODUÇÃO EXECUTIVA Mariana Dixe AGRADECIMENTOS João Tuna, José Manuel Pureza, Largo Residências, Maria Gonzaga, Paulo Barreto COPRODUÇÃO Causas Comuns, RTP e São Luiz Teatro Municipal /// Causas Comuns é uma estrutura financiada pelo Governo de Portugal - Ministério da Cultura / Direção Geral das Artes e é membro da Performart - Associação para as Artes Performativas em Portugal

Fonte da Raiva, estreia quarta feira 1 de fevereiro, no Teatro S. Luiz, em Lisboa, e fica de quarta a sábado às 20h00, ao domingo às 17h30, até 12 de fevereiro.