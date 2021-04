As muitas entradas no Dicionário da Fé

© Filipe Ferreira

Por José Carlos Barreto 09 Abril, 2021 • 08:00 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O titulo remete para aquilo que é um dicionário, Jean Paul Bucchieri, que encena este espetáculo a partir dos textos de Gonçalo M.Tavares, fez o trabalho como se de um dicionário se tratasse.

Não quer pôr em causa a fé, seja ela qual for, num Deus ou noutra coisa qualquer.

A fé é também ela, um salto sobre a realidade, sem uma narrativa, como um dicionário, as entradas vão-se sucedendo.

Ter fé é confiar no que não é a evidência dos casos. Escreve Jean Paul Bucchieri, A fé é sempre um salto sobre a realidade e a racionalidade. Resta então saber se o mundo, este mundo onde vivemos e conhecemos, ou julgamos como autêntico, não é ele também um ato de fé, a ligação ao absurdo.

O que vem depois da morte é uma das interrogações, também da fé.

Os vários momentos da fé, sem deuses, a fé de ter fé, em dicionário.

Dicionário da Fé, estreia esta noite, no on line do D.Maria em Casa. E fica até 18 de abril.