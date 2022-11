As mulheres e o cinema e os Olhares do Mediterrâneo.

© Créditos Reservados

Primeiro na Cinemateca Nacional, com a cinematografia do Líbano e depois na quinta feira, 17 de novembro, a abertura oficial do Festival Olhares do Mediterrâneo, no teatro S. Jorge. Desde a primeira edição Sara David Lopes quis trazer o caldeirão de culturas que são as margens do Mediterrâneo e o cinema feiro, com mulheres, embora seja muito mais.

Nesta edição há um olhar mais perto do cinema feito por libaneses com os Olhares do Líbano.

Os Olhares do Mediterrâneo abrem na quinta feira, 17 de novembro, oficialmente no cinema S. Jorge.

Os filmes da Cinemateca vão ser apresentados pelo director do festival de cinema feminino de Beitute BWIFF e alguns vão ter a presença de Heiny Srour, uma convidada especial, uma realizadora libanesa de 77 anos, primeira mulher árabe a apresentar um filme em Cannes, em 1974. É uma activista dos direitos das mulheres. No São Jorge vão estar algumas realizadoras.

A abertura doi Festival com "Murina", um filme da croata Antoneta Alamat Kusijanović, estreado em Cannes e para encerrar, o candidato tunisino aos Óscares, "Under the Fig Trees, de Erige Sehiri, uma ante-estreia em parceria com a Nitrato Filmes.

Para além da programação paralela habitual, com debates e workshops, há a secção TRAVESSIAS, a secção COMEÇAR A OLHAR, filmes de escola e primeiras obras e a estreia do filme Novíssimas Cartas Portuguesas para marcar o 50º aniversário das Novas Cartas Portuguesas.

Quatro dias de cinema a concurso, desta vez sem as longas a competirem e já a partir de hoje cinema do Líbano na Cinemateca Portuguesa, em Lisboa.

Festival de Cinema Olhares do Mediterrâneo, na Cinemateca e no Cinema S. Jorge em Lisboa, de hoje, segunda 14 de novembro até domingo 20 de novembro.