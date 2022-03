As periferias centram-se em Sintra, em festival

© Créditos Reservados

Depois de sacudir a pandemia, e de ter sido separado, por estações o ano passado, o Festival Periferias regressa ao formato original, de uma só vez, embora com menos dias, Nuno Correia Pinto é o diretor do Festival e assinala este momento como um tempo novo.

É também o regresso das periferias de outros países, espetáculos, em várias salas na vila de Sintra, dança, música, teatro, teatro de marionetas e de miniaturas e também uma feira do livro, mas também alargar o Festival às outras periferias, dentro do resto do concelho de Sintra.

Vários espetáculos remetem para uma ideia de memória para que o passado seja um alicerce de um certo futuro, memória, é a palavra desta edição do Periferias.

Aproximar os criadores da periferia, mostrar as novas criações de lugares que afastados de um certo centro, querem centralizar noutro sitio, é agora em Sintra com o Festival Periferias.

Festival Periferias em Sintra, começa hoje e vai até domingo.