As Três Irmãs de Tchekhov, são seis

Depois de terem lido de trás para a frente e da frente para trás, surgem as très irmãs, uma criação de Ana Sampaio e Maia, David Pereira Bastos, Joana Cotrim e Rita Morais, estão lá as ambições, os amores, os desejos das três irmãs de Tchekov, mas neste tempo de agora, no século XXI.Três Mulheres que no fundo são seis mulheres, as três personagens do Tchekhov, que depois de uma festa na província, onde moram aspiram a viver na grande cidade Moscovo, embora aqui Moscovo ou qualquer outra grande cidade seja apenas levemente referida, as três personagens e as próprias atrizes enquanto pessoas com aspirações. Esta é uma história de agora mesmo que as velhas expectativas e aspirações de vida, o sonho, o idealismo, o desejo de mudança, o amor, tudo isso seja de sempre. No espetáculo, as três irmãs estão sozinhas em casa depois da festa de aniversário de Irina, a mais nova. Os convidados saíram e Irina, Masha e Olga regressam ao que são, ou ao que aspiram ser ou ao velho, sou estou bem onde não estou.

Cocriação Ana Sampaio e Maia, David Pereira Bastos, Joana Cotrim e Rita Morais, Direção David Pereira Bastos, Interpretação Ana Sampaio e Maia, Joana Cotrim e Rita Morais Fotografia e Direção de Arte Bruno Simão, Design de Luz Zeca Iglésias, Assessoria de Imprensa Élia Teixeira, Apoios DGArtes, Fundação GDA

As Três Irmãs está em cena, na Escola do Largo, em Lisboa, de 11 a 20 de dezembro, todos os dias, de segunda a sexta, às 20h30, e sábado e domingo, às 11h00 da manhã