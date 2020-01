As Verdades e Mentiras da Guerra do Ultramar

OLYMPUS DIGITAL CAMERA © Companhia João Garcia Miguel

Por José Carlos Barreto 08 Janeiro, 2020 • 07:30

A mentira e a verdade e a capacidade de cada uma ser mais verdade do que mentira, mesmo que minta descaradamente. João Garcia Miguel que encena esta peça a partir de várias ideias, algumas mitológicas e ancestrais mas neste caso muito voltadas para os portugueses em África e também na Ásia do século vinte a guerra colonial também traz muitas histórias e este labirinto. Na escrita de Francisco Luís Parreira, o encenador João Garcia Miguel encontra esta ida um certo passado, lá muito atrás a milhares de anos, muito também nas ideias mitológicas de seres fantásticos. Nesta peça, Um Plano do Labirinto, África, esse lugar de guerra no ultramar, também cheia de fantasmas e de temores e mentiras, muitas mentiras como se fossem verdades. África do ultramar nessa diáspora portuguesa, do século XX, nesta verdades e mentiras

texto: Francisco Luís Parreira, direção e espaço cénico: João Garcia Miguel, coreografia: Lara Guidetti, figurinos: Rute Osório de Castro, direção técnica: Roger Madureira, direção de produçãoGeorgina Pires, assistência de encenação: Rita Costa, interpretação: Sara Ribeiro, Paulo Mota, João Lagarto, coprodução: Companhia João Garcia Miguel, São Luiz Teatro Municipal, Teatro Ibérico, Sanpapié, TNSJ, apoios: Teatro Aveirense, Teatro-Cine: de Torres Vedras, Junta de Freguesia do Beato, Instituto do Emprego e Formação Profissional.

Um Plano do Labirinto, estreia amanhã, quinta-feira, 09 de janeiro de 2020, no Teatro Carlos Alberto, no Porto e fica quarta e sábado às 19h00, quinta e sexta às 21h00 e ao domingo às 16h00.