As Vozes de Dante na voz de Toni Servillo

Dante Alighieri, o som das muitas palavras, à voz do ator Toni Servillo, que o mundo conhece, do cinema, mas em Itália é também o teatro que lhe dá os holofotes do palco. Stefano Scaramuzzino , do Instituto Italiano de Cultura começa por apresentar Toni Servillo, para quem possa não conhecer, escolhido pela companhia de Teatro Il Piccolo de Milão.

Toni Servillo tornou-se conhecido no mundo, através do cinema, em filmes como "Il Divo" e "A grande beleza", mas, o ator italiano tem uma grande paixão pelo teatro.

"O teatro como arte é um dos momentos felizes onde é possível exprimir o tu e o nós, com a mesma força e com a mesma eficácia. Seria terrível se não houvesse pessoas que se preocupassem em manter esse posto avançado da civilização".

Agora em Lisboa com "As Vozes de Dante", é um espetáculo escrito por Giuseppe Montesano, um autor contemporâneo, a que chamou a Vozes de Dante, e embora pudesse incluir outros textos e poemas de Dante tudo parte do poema épico a Divina Comédia.

Como Dante se reinventa, retoma e revê a atualidade mais de 700 anos, depois da Divina Comédia

é sempre a atualidade dos clássicos.

Uma viagem com Toni Servillo, em Lisboa com Dante a caminhar ao lado, dando as vozes a este espetáculo

As Vozes de Dante, esta noite de terça feira, 4 de abril, no Teatro Maria Matos, em Lisboa, com Toni Servillo.