Assalto ao Carlos Alberto com A.N.T.Í.G.O.N.A

© cRÉDITOS RESERVADOS

15 Setembro, 2020 • 21:55 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

É a Antígona de Sófocles, mas é a Antígona de muitos outros, Gonçalo Amorim que encena em parceria, chama-lhe uma resgaturgia, as muitas Antígonas que têm sido convocadas ao longo de todos estes anos, de George Steiner, Judith Butler, Slavoj Žižek e María Zambrano, mas também os de Sara Uribe, Eduarda Dionísio, Júlio Dantas, Jean Anouilh ou António Pedro. Este grupo de artistas vai tomar de assalto o teatro, tantas disciplinas indisciplinadas juntas num tempo em que Creonte por ter mais apoiantes, quando a nossa primeira empatia vai para Antígona que quer um funeral para o irmão ao contrario da lei de Tebas. Pode ser uma anarquia o fim ultimo deste grupo, debaixo desta sigla A.N.T.Í.G.O.N.A, com um ponto em cada letra

Antígona, do Teatro Experimental do Porto, estreia esta noite no Teatro Carlos Alberto, no Porto e fica até sábado 19 de setembro, sempre às 21.00h