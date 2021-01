Até Já S.Luiz

© creditos reservados

Até já, lê-se no site do Teatro S. Luiz, mas há muito para ver em casa, on line, incluindo os espetáculos que estavam em cena, a diretora artística, Aida Tavares dá conta dos espetáculos que podem ser vistos na net e daqueles que vão ser programados mais à frente, como é o caso de Cerejal, de Anton Tchékhov , com encenação de Sandar Faleiro, que ainda fez três récitas, vai estar on line, mas regressa em Julho. O mesmo com o Reporter X com encenação de André Murraças que vai ter edição on line, a história do repórter mais famoso de Lisboa, Reinaldo Ferreira. Estes são os primeiro reagendamentos mas há espetáculos que vão ter edição para on line. O teatro agora é em casa, Aida Tavares, directira artistica do Teatro S.Luiz apela a que fiquem em casa e que o sentimento ainda não é de esperança mas de angustia. Até já Teatro S.Luiz, o pano agora sobe agora apenas no monitor, e para seguir toda a programação no site do Teatro Municipal S.Luiz