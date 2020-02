Até um busto de Salazar desapareceu da coleção de arte do Estado

Quadro de António Oliveira Salazar © Rui Coutinho (arquivo)

Por Maria Miguel Cabo 06 Fevereiro, 2020 • 07:35 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Um busto de Oliveira Salazar esculpido por Francisco Franco, outro busto de Óscar Carmona da autoria de António Dacosta e "Estudo para o Cinema Batalha" desenhado por Júlio Pomar são apenas três das obras da coleção de arte a que o Estado perdeu o rasto.

Entre as 94 peças por localizar há cerâmica, têxteis, gravuras, pinturas, esculturas, desenhos e fotografias. São obras de reconhecida importância histórica e valor incalculável, assinadas por Helena Almeida, Maria Helena Vieira da Silva, Graça Morais, José de Guimarães, Cristina Iglésias, Rosa Ramalho, Abel Manta, entre muitos outros.

No relatório da Direção-Geral do Património Cultural (DGPC), consultado pela TSF, são apontadas razões para o extravio de várias obras, mas o desaparecimento da maioria é uma verdadeira incógnita.

Em 63 casos não há único documento oficial que comprove o último local de depósito das peças, o que significa que encontrá-las é uma missão praticamente impossível.

Há peças enviadas para restauro que nunca regressaram ao local de origem, obras que terão ardido num incêndio na Galeria de Arte Moderna de Belém, em 1981, e extravios internacionais, como o caso de uma peça emprestada ao Museu de Toulon, em França, para uma exposição temporária, em 1988, que desapareceu porque "a transportadora não tem registo da entidade onde procedeu à entrega da peça".

Extravios ou rubricas ilegíveis

Da lista constam ainda extravios motivados por cedências a gabinetes do Governo, como um lote de 20 gravuras que estão por localizar há 20 anos, depois de terem sido emprestadas pela Fundação Serralves ao Gabinete do Secretário de Estado dos Recursos Humanos e da Modernização da Saúde, Arnaldo Silva, por intermédio do Instituto de Arte Contemporânea.

Além disto, há obras de arte cuja localização é uma verdadeira incógnita devido a rubricas ilegíveis dos funcionários que deram autorização para o empréstimo ou confirmaram a respetiva devolução do material.

Por fim há quatro desenhos e colagens sobre papel, da autoria de Graça Morais (1990), roubados do Centro Cultural de Belém em 1992, que a Policia Judiciária nunca conseguiu encontrar.

Uma coleção com mais de mil obras de arte

Iniciada em 1976, a coleção de obras de arte do Estado tem peças de 456 artistas, 115 autores desconhecidos e é composta por mais de um milhar de obras que se encontram dispersas por diversas instituições e organismos, na sequência da celebração de protocolos de depósito, de comodato ou de cedência.

De acordo com o Ministério da Cultura, cerca de 80% da coleção encontra-se em depósito em quatro instituições: Fundação de Serralves, no Porto, Centro Cultural de Belém, em Lisboa, Câmara Municipal de Aveiro/Museu de Aveiro e no Centro Português de Fotografia/Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas.

Os restantes 20% encontram-se dispersos por cerca de uma dezena de "locais tipicamente públicos", resultado de políticas de empréstimos aplicadas ao longo das quatro décadas de vida da coleção.