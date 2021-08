Atriz Eunice Munoz internada

© Paulo Spranger/Global Imagens

A atriz Eunice Muñoz encontra-se internada, avançou esta segunda-feira a neta, Lídia Muñoz na rede social Instagram. A neta desmente as informações avançadas inicialmente que davam conta que a atriz de 92 anos tinha sofrido um enfarte e um AVC.

"As notícias que vieram a público sobre a minha avó não são verdadeiras. Ela está realmente internada, mas não sofreu nenhum enfarte nem AVC. Peço que respeitem a sua recuperação e a privacidade de toda a família", escreveu a neta da atriz no Instagram.

De acordo com a TVI, Eunice Muñoz terá sido internada no Hospital de Santa Cruz, em Carnaxide.

Para comemorar os 80 anos de carreira e despedida dos palcos, Eunice Muñoz juntou-se à neta para protagonizarem a peça "A Margem do Tempo", de Franz Xaver Kroetz. Antes da estreia, as atrizes estiveram na TSF numa conversa com a jornalista Teresa Dias Mendes, no programa "Uma Questão de ADN".