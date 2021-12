Autopsia de Olga Roriz, no Porto

© créditos reservados

Auto psia, com duas palavras separadas, do grego, olhar para dentro, olhar para si próprio, ou como refere Olga Roriz, nada tem a ver com morte, ou com a autopsia, tem mais a ver com a vida e esperança.

Um longo processo até chegarem a esta ideia de autópsia, e tudo começa nessa ideia idílica de conseguir a uma dança que salvasse o mundo.

Mas no entanto há esperança, num espetáculo despedido, onde um nuvem de metal faz o teto do cenário e um ecrã projeta as imagens dos locais desfeitos pelo mão da humanidade.

No final numa ideia de ficção científica, uma luz que anuncia uma outra ideia de mundo, depois de uma dança redentora, é auto psia.

Autopsia de Olga Roriz, na sala on line do Teatro Nacional S.João, on demand, de amanhã 25 até 31 de dezembro.