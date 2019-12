Avozinha, Feliz Natal!

© créditos reservados

Bruno Schiappa marca 30 anos de carreira, com este espetáculo "Feliz Natal Avozinha", inspirado no espetáculo de 1984 de Ivone Silva. Uma avó, internada num hospício, e com tanto para dizer. Esta é uma avó com muita energia, ainda tem muita força e vai comentando a vida de agora, da correria do Natal, de tudo o que vai ouvindo dentro da cabeça. A avozinha conhece o mundo moderno mas não quer largar o tricot, que também não sabe muito bem porquê. Como o Natal pode fazer ouvir vozes de pessoas que podiam estar ali à mesa na noite da consoada, mas sempre com uma avozinha, o jeito que faz ter uma avozinha na noite de Natal. Feliz Natal Avozinha está na tenda do Chapitô em Lisboa, na Costa do Castelo, e está de sexta a domingo sempre às 10 da noite. Só até este domingo.