Baião quer ser refúgio para amantes da década de 1980

José Cid é um dos cabeças de cartaz do festival

Quem tem saudades da década de 1980 vai poder recordar esses anos no final do próximo mês em Baião. Entre 30 de junho e 2 de julho, o município organiza o festival da Revolução Grisalha, em Santa Marinha do Zêzere. Vai ser um fim de semana de música e atividades para recuar no tempo.

Num país "cuja faixa etária anda entre os 45 e os 60 anos", o autarca de Baião entende que faz todo o sentido fazer um festival evocativo da década de 1980 em Portugal. Já existem discotecas que enaltecem essa época, mas para Paulo Pereira, "faltava um evento de ar livre para as massas, com uma expressão muito maior".

O cartaz conta com artistas nacionais e internacionais. No primeiro dia, a 30 de junho, Baião acolhe os espanhóis Alchemy, banda tributo a Dire Straits, e também os Nau. José Cid é a grande atração da segunda noite, onde também sobe ao palco a banda de Santa Marinha do Zêzere. A banda Remember fecha o festival no dia 2 de julho.

Como não só de música se fez a década de 1980 do século passado, o autarca Paulo Pereira adianta que o festival terá outras atrações, "com muitos apontamentos de dança, uma zona com jogos com brinquedos da época e com jogos de arcade".

Pela madrugada, o Festival da Revolução Grisalha vai contar com aquilo a que chamam Metropolis Night DJ, que, segundo o autarca, é "um nome muito acarinhado pelo baionenses de uma discoteca que existiu mais ou menos nessa altura".