Bairro em festa, Festival em Lisboa.

Saiu do largo do Intendente e estendeu-se para outros dois lugares e muitas parcerias, o Festival Festa do Bairro é também ele um cardápio de muitas disciplinas, concertos, espetáculos, cinema, exposições, ateliers, feiras, visitas e debates programados e que junta muita gente, da freguesia de Arroios, em Lisboa. A diretora do Festival e que dá a voz a esta ligação, Marta Silva acentua essa ideia de ter um programa com muitas ideias.

Há uma ideia fixa para o festival Bairro em Festa que inclui sempre criações feitas para o momento, para o local onde são apresentadas.

Um dos exemplos desta ideia parte dos artistas que estão agora com sede no Quartel do Largo do Cabeço de Bola, só para citar uma das muitas ideias que estão no cardápio desta edição. exposição / instalação, O que cá entrou não pode cá estar, da autoria de Raquel Castro, Claudia Fischer, José Luís Neto, Mário Mar, Vitorino Coragem, Amaya Sumpsi, Justine Lemahieu, Pedro Saavedra e Francesco Valente. Com recurso a texto, som, fotografia e vídeo faz-se a ponte entre a realidade e a ficção de um espaço no qual uma vida ligada à GNR deu lugar a uma curta, mas intensa, vida cultural de mais de uma centena de trabalhadores da Cultura.

São perto de 80 atividades, embora em apenas cinco dias e este ano até houve uma chamada geral

a artistas e criativos que moram no eixo Almirante Reis, para estarem nesta edição do Bairro em Festa

Festival Bairro em Festa, no Largo do Intendente, no Quartel do Largo do Cabeço de Bola e o Campo dos Mártires da Pátria, em Lisboa, de hoje, quinta feira 22 de junho, até domingo, 25 de junho.