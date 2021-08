Banda à Solta: Capitão Fausto nas Ilhas de Faro

Tomás Wallenstein, vocalista dos Capitão Fausto © Adelino Meireles / Global Imagens

Vão ser cinco espetáculos, cinco dias seguidos deste domingo até quinta-feira, dia 2, no Porto de Abrigo da Culatra, Cais de Embarque dos Hangares, Farol de Santa Maria, Deserta e no Parque de Campismo da praia de Faro.

"A proposta é simples: Tocar nas ilhas de Faro. São cinco concertos em cinco dias, em lugares muito especiais. Com esta simplicidade vem o desafio de tornar cada concerto único e irrepetível.

A carrinha, companheira de tantas viagens, é substituída pelo barco mas os instrumentos não são à prova de água. Juntamo-nos a uma plateia pequena para momentos intimistas ao final destas tardes, com a esperança de fazer da nossa música parte integrante da vida destas tão belas ilhas.

A proposta é simples, é exigente mas é sobretudo apaixonante e necessária para virarmos as costas aos recentes tempos escuros e encararmos a luz dos dias que aí vêm.

Depois do disco "A Invenção do Dia Claro" editado em 2019 e do filme-concerto "Sol Posto" filmado e exibido durante a pandemia, em 2020, os Capitão Fausto já voltaram aos palcos e preparam novo disco, mas escolheram agora fazer uma tournée singular que vai "navegar" pelas ilhas de Faro até dia 2 de setembro.