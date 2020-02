Batida em Alojamento Artístico Local

© Bruno Simão

Por José Carlos Barreto 12 Fevereiro, 2020 • 07:30

Batida é o projeto alargado de Pedro Coquenão, que faz durante todo o mês de fevereiro, esta grande instalação de vários modos de arte, passando também pela rádio, a rádio normal que emite para o largo do Intendente, a partir da casa Independente que serve de lugar onde tudo está à vista de um publico que queira percorrer os vários lugares desta casa de alojamento artístico. Logo à entrada, na rua, estacionado, um kandongueiro, de Luanda, material que marca um tempo, um autocarro urbano que leva muitas conversas, as dos outros e as nossas e a música que se ouve, a que está na batida, sabe-se no candongueiro e também a radio normal, que emite mesmo no largo do Intendente. Há ainda a exposição neon colonialismo e ao fim de semana o musical ikoqwe que junta Luaty Beirão, neste musical ensaiado também na casa independente e que o publico pode assistir, um musical que pode ser um concerto com mais palavras, para muito temas que nunca é demais repetir, como o racismo ou a dupla nacionalidade ou a ecologia, tudo no mesmo sitio, o tempo todo, é a batida de Pedro Coquenão, em residência artística.

Residência artística Local de Pedro Coquenão, na casa independente, no largo do intendente, em Lisboa, até final de fevereiro.