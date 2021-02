Bella Figura Mostrou Nuno Cardoso no S.João

© creditos reservados

Um homem e uma mulher discutem no parque de estacionamento de um restaurante, fora do centro da cidade, há de chegar mais um casal com a sogra, mãe dele. O homem e a mulher estão a discutir porque ela está zangada pelo facto de este restaurante ter sido sugerido pela mulher dele, são amantes. Nuno Cardoso encena este espetáculo criando a ilusão do real, para chegar a esse jogo maior das palavras, um trabalho de ator. Que som de batráquio é este??? Os personagens desta longa discussão porque os dois amantes são descobertos por esta família e esta noite que deveria ter um jantar romântico e um outro jantar de aniversario, transformasse numa outra coisa, que Bella Figura??!! Se aproximarmos muito o nosso olhar, podemos ir parar a este parque de estacionamento, é um só uma parte, pequena é certo, mas parte de um mundo maior. Há uma música que não é toda a banda sonora mas domina muito esta dos Rolling Stones , "You can"t always get what you want", pode aqui ou aí dizer tudo. Bella Figura, de Yasmina Reza está na sala on line do teatro Nacional S.João e fica até domingo, 21 de fevereiro. Sempre On Line