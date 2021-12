Beta Circus, espectaculo no verão de 2022

© créditos reservados

Apesar de de tudo, Beta Circus é um projeto de cooperação europeia, para vários tipos e níveis de artistas, de magia contemporânea. A Europa comunitária consegue aqui juntar aquilo a que chamam estruturas culturais de países europeus, a partir da base que é Portugal, com a Bússola, depois o Teatro Necessário de Itália, Ludifico da Sérvia e Rigas Cirks da Letónia, com coordenação e gestão do projeto a partir de Portugal e com Bruno Costa.

Pessoas que vão aprender, estruturas culturais que se vão estender e abrir este pequeno mercado do circo contemporâneo em forma de magia, numa outra coisa e Bruno Costa fala nesse final no verão daqui a dois anos em 2022.

Oportunidade para muitos, e não quer dizer para quem está a começar, a magia dests novos tempos chama por todos, em todas as idades, mas também espetáculos para o publico. Um espetaculo de várias partes para vários momentos, Beta Circus, magia contemporânea, em Ìlhavo até 2022, com um espetáculo final em julho, do próximo ano.