Bienal 21, no Porto, de 14 a 27 de junho

Por José Carlos Barreto 14 Maio, 2021 • 08:00

O que acontece com o mundo acontece connosco é a ideia base da edição da Bienal de Fotografia do Porto 2021. Um convite para se pensar sobre o papel da humanidade e o relacionamento que tem com o planeta. É esta consciência que Virgílio Ferreira, diretor da bienal que fazer percorrer nestes dias da Bienal de fotografia, mas também de vídeo ou de som, um tema que remete para tudo o que se relaciona com o ambiente, a politica e a sociedade.

As exposições acontecem em 15 espaços no Porto, 1 em Lisboa e 3 na net, desafio feito a 16 curadores e 46 artistas nacionais e internacionais a mostrarem de que forma é que os sistemas humanos e naturais estão interligados, sempre numa ideia de experimentação, de laboratório.

A Bienal 21 do Porto quer ter também a primeira edição do workshop internacional Art in Action - Climate and Social Responsibility, que pretende analisar estratégias de responsabilidade social e ambiental no âmbito da organização de festivais de artes visuais.

A Bienal"21 apresenta 19 propostas em exposição, em espaço físico e também digital, todas com entrada livre, para garantir, como sublinha Virgílio Ferreira diretor da Bienal 21 de fotografia do Porto, que o trabalho seja mesmo para todos.

Bienal 21 de fotografia do Porto, começa hoje e vai até 27 de maio