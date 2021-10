Big Bang volta ao CCB

© créditos reservados

Por José Carlos Barreto 19 Outubro, 2021 • 07:30 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Big Bang é uma explosão organizada para crianças é certo mas para ouvir e ver espetáculos para quem tem ouvidos curiosos e uma ideia de aventura, ou seja no fundo é para todos. Só para se ter uma ideia há fado, instalações, música contemporânea, sapateado e mesmo música antiga com os Sete Lágrimas e com o espetáculo Olá Zente que aqui samo, a voz e a cara do Big Bang na Fábrica das Artes, Madalena Walenstein enuncia a festa e assim que saímos do grande auditório, há muisca para dançar, com dixie land, logo ali na praça do CCB, com os Seven Dixie, e como não poderia deixar de ser, o Big Bang vai ter gente a passear por todo o espaço e a seguir para os vários lugares de espetáculos..

como em todas as edições, a companhia belga Zonzo, que iniciou este projeto e está de novo em Portugal, Depois de J. S. Bach, Miles Davis, Thelonious Monk e John Cage, a Zonzo Compagnie mergulha no universo imaginativo de Henry Purcell com uma talentosa equipa belga e canadiana.No meio da cena encontra-se uma gigantesca caixa mágica em forma de um antigo teatro.

O Big Bang é uma ideia europeia que tem vários parceiros, com festivais em doze paises da Europa e ainda Canadá, A Fabrica das Artes, no CCB tem sido a casa do Big Bang.

11ª edição do BIG Bang, no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, sexta feira 22, só para escolas, dia 23, sábado repete o programa para todos.