Billie Eilish interpreta nova canção de 007

Billie Eilish vai estar em Portugal em julho © Valerie Macon/AFP

Por TSF 14 Janeiro, 2020 • 18:13 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

É a mais jovem artista de sempre a escrever e interpretar uma canção original de 007. Billie Eilish, de 18 anos, foi a escolhida pela produção do filme britânico para dar voz ao tema "No Time To Die".

Trata-se do 25º filme do agente secreto, realizado por Cary Joji Fukunaga e protagonizado por Daniel Craig. O filme chega às salas de cinema em abril, e a canção pode ser ouvida no dia 2 do mesmo mês.

No Twitter, Billie Eilish revela "estar em choque". Assegura que é uma "honra" escrever a canção de um "filme legendário".

A jovem artista norte-americana junta-se assim a Adele e Sam Smith, compositores dos últimos temas da saga.

Em 2013, Adele venceu o Óscar para Melhor Canção Original com o tema "Skyfall", e o mesmo aconteceu com Sam Smith em 2016, com "Writing"s on the Wall".

Billie Eilish, fenómeno global da música pop, atua no Passeio Marítimo de Algés a 10 de julho. Em setembro do ano passado, a artista estreou-se em Portugal com um concerto no Pavilhão Atlântico.