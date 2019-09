Billie Eilish regressa a Portugal já em 2020 para o NOS Alive

A cantora norte-americana Billie Eilish © Henry Nicholls/Reuters

Depois de ter atuado pela primeira vez em Portugal este mês, numa Altice Arena a rebentar pelas costuras, o fenómeno Billie Eilish vai regressar ao território luso já no próximo ano, para atuar no NOS Alive dia 10 de julho.

Ao Passeio Marítimo de Algés, a norte-americana de 17 anos vai trazer as músicas do seu álbum de estreia, "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?", também lançado este ano.

Com esta confirmação, a jovem junta-se, no cartaz do festival, aos já anunciados Da Weasel e Taylor Swift.

Em 2020 o NOS Alive vai decorrer nos dias 09, 10 e 11 de julho. Os bilhetes vão ser colocados à venda no sábado, dia 28 de setembro.