A TSF encontrou em pleno NOS Alive Pedro Adão e Silva - agora ministro da Cultura, mas antes comentador - e Pedro Marques Lopes, ainda comentador, e aproveitou a ocasião para recuperar a dupla que, durante vários anos, protagonizou o Bloco Central.

Numa ocasião com pouca dissonância de opiniões e depois de um "ótimo concerto" de Fontaines D.C., acabou por formar-se um "novo bloco central de interesses" depois de "Jackie Down The Line", cuja audição Pedro Adão e Silva recomenda.

Sem argumentos para refutar, Pedro Marques Lopes só conseguiu concordar: "Esta energia faz muita falta."

E serão "os Pedros" mais do rock? Afinal, parece haver espaço para uma troca de argumentos, ainda que contida.