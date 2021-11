Bonga celebra 50 anos de carreira com espetáculos em Lisboa e no Porto

Bonga © Joao Silva/Global Imagens

Considerado o embaixador da música angolana, Bonga comemora 50 anos de carreira com dois espetáculos, esta sexta-feira e sábado, na Altice Arena, em Lisboa, e na Super Bock Arena - Pavilhão Rosa Mota, no Porto.

"Mariquinha", "Olhos Molhados" ou "Corrumba" são marcas de um autor com mais de 400 composições de sua autoria, 32 álbuns, 7 bandas sonoras de filmes, recordista de vendas, com numerosos prémios de popularidade e homenagens no currículo.

Bonga vai celebrar 50 anos de música com convidados e com o público que quiser fazer parte da festa em Lisboa e no Porto, dias 19 e 20, a partir das 21h30.