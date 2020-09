Bonga celebra aniversário no palco do Capitólio

© João Silva/ Global Imagens

O nome maior da música angolana chega aos 78 anos com uma alegria contagiante e com uma enorme ansiedade de voltar a pisar um palco.

Dos dias de isolamento e de paragem total guarda alguma perturbação mas até já tem um novo álbum quase pronto para editar.

São 78 anos de vida e quase 50 de gravações. Bonga lançou o primeiro álbum no início da década de 70 - Angola 72 - e pensava que chegaria a esta altura da vida a "cuidar dos netos e também das galinhas". A verdade é que tem um álbum novo para lançar, um palco para pisar esta noite de domingo e muitos amigos e seguidores que o querem ver e ouvir.

Bonga, 78 anos e uma festa no Capitólio. Reportagem de Miguel Fernandes. 00:00 00:00

Antigo atleta, ativista político, cantor com que se confunde a música de angola, Bonga Kwenda nasceu há 78 anos na província do Bengo com o nome de baptismo José Adelino Barceló de Carvalho.

No espetáculo tributo desta noite no Capitólio, em Lisboa, Bonga vai ser acompanhado no palco por muitos convidados com destaque para nomes como Yuri da Cunha ou Dom Kikas.

O espetáculo Bonga 78, que vai ter início às 21h30, vai ser também transmitido para Angola pela TPA e para Moçambique pela Media Mais.