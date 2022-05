Boom! é o barulho de uma onda na Ilha.

© Créditos Reservados

Numa villa italiana vive Flora Goforth, uma viúva rica que está no fim da vida e dita para uma secretaria as memórias para serem publicadas. Tennessee Williams chamou-lhe The Milk Train Doesn"t Stop Here Anymore, que mais tarde adaptou para cinema com Boom e que Eunice Munoz, não há muito tempo fez com o título O Comboio da Madrugada. Agora aqui Goforth é Miguel Loureiro, que também encena este excesso de excessos.

Com tudo isso, é certo mas com um refinado humor, quase negro um texto para ser ouvido, no teatro cheio, avassalador, rude, uma senhora Goforth, masculina, imponente, quase um alter ego de Tennessee Williams.

E depois há um jovem, talvez um anjo, ou o contrário, que vem anunciar a morte, talvez dar o golpe do baú.

São seres de um outro mundo, singulares que vivem com esta velha viúva a caminhar para a morte, num texto tão rápido quanto o pode ser o da Flora Goforth, rica, doente, a morrer, viciada em álcool e em medicamentos, hipocondríaca, dita as suas memórias a uma secretária, Blackie, numa Villa de Itália.

De Tennessee Williams

encenação Miguel Loureiro

tradução e dramaturgia Miguel Graça cenografia André Murraças figurinos Fernando Alvarez desenho de luz Daniel Worm d"Assumpção desenho de som Sérgio Milhano cabelos Natália Bogalho maquilhagem Magali Santana

produção executiva Nuno Pratas

interpretação Álvaro Correia, António Ignês, David Almeida, João Gaspar, João Sá Nogueira, Miguel Loureiro, Rita Calçada Bastos

coprodução Culturproject, Centro Cultural de Belém, Teatro Nacional São João

estreia 8 abr 2022 Centro Cultural de Belém (Lisboa)

a récita do dia 10 integra a 45.ª edição do fitei - Festival Internacional de Teatro de Expressão Ibérica.

BOOM, de Tennesse Williams, no Teatro Nacional S. João, no Porto, estreia esta noite, de sexta feira, 06 de maio, e fica até 10 de maio