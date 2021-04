Braga recebe dois concertos com público. Todos os espectadores serão testados

Um evento piloto em Barcelona © EPA (arquivo)

É já a partir da próxima semana que está previsto o regresso dos grandes eventos com público. Mas serão espetáculos adaptados às regras sanitárias, tal como foi anunciado pela Direção-Geral da Saúde e pelo Governo.



Os primeiros eventos teste para a retoma dos grandes espetáculos vão realizar-se em Braga nos dias 29 e 30 de abril. O promotor é a Everything is New. À TSF, Álvaro Covões confirma que todos os espetadores serão testados.

"As pessoas vão ser testadas no dia do evento. Quem vai coordenar essa operação é a Cruz Vermelha", revela o empresário.

Na entrevista ao programa "Em Voz Alta", da TSF e do Diário de Notícias, a ministra da Cultura, Graça Fonseca, revelou que o Governo está a trabalhar com a DGS e com os representantes dos festivais e eventos ao vivo. A governante explicou que as várias entidades "estão a dar passos seguros" para definir as regras dos eventos futuros.