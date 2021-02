Brands Like Bands. Um festival de bandas de empresas para ver online

© Festival Brands Like Bands

"Time2Inspire" é o tema de mais um Festival Brands Like Bands, um festival de bandas de empresas que volta a juntar várias companhias, nacionais e multinacionais, para uma transmissão a realizar nesta tarde de terça-feira, às 15 horas.

"O Amor é mais contagioso que um vírus" é o mote para um festival que volta a acontecer cerca de um ano depois do primeiro confinamento, onde o Festival Brands Like Bands reuniu mais de 100 colaboradores de várias empresas para interpretarem em conjunto o tema "Times Like These", dos Foo Fighters.

Sabseg, Cofidis, L"Oréal, Critical Software, Altice Labs, Vestas, Armis Group, Zurich, Byon, Schnedeir Electric, Cisco, Super Bock, Mercedes-Benz.io, Siemens, Grupo RHmais e Nokia são algumas das empresas envolvidas, nacionais e multinacionais, marcas mais ou menos conhecidas...

E voltam a ser mais de uma centena as pessoas envolvidas neste festival. Pessoas de várias empresas, géneros, cores, gerações e categorias profissionais. Mais do que palavras, a ideia é trabalhar em conjunto e construir, uma vez mais, um momento que mostre que o sentido de comunidade, mesmo nas empresas, pode ser contagioso.

As bandas mostram-se em www.festivalbrandslikebands.com