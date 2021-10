Budda Power Blues e Maria João The Blues Experience no Capitólio

Os discos já são dois © Direitos reservados

Por Miguel Fernandes 23 Outubro, 2021 • 10:16 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

The Blues Experience II é já a repetição de um encontro, em disco e nos palcos, do cantor e guitarrista de blues Budda Guedes e da cantora de jazz Maria João. Este sábado vão actuar ao vivo no Capitólio, em Lisboa, e com um convidado especial. João Cabeleira, o guitarrista dos Xutos Pontapés, vai apimentar ainda mais este encontro explosivo do Budda Power Blues com Maria João. A primeira experiência de encontro musical foi em 2017, a convite de Budda Guedes. A ideia era acrescentar aos blues aquele jeitinho jazz inconfundível de Maria João mas agora num território de partilha com o Budda Power Blues. Para Maria João foi uma "feliz" descoberta e, três anos mais tarde, repetiram o encontro, em disco, agora com muito mais conhecimento de cada um e cumplicidade.

Depois dos discos, que já são dois, agora o encontro acontece no palco do Capitólio, este sábado às 21h30, para mostrar The Blues Experience e ainda com a participação de João Cabeleira, guitarrista dos Xutos e Pontapés.